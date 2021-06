Rondes de nuit – découverte insolite Cluny, 19 juin 2021-19 juin 2021, Cluny.

Rondes de nuit – découverte insolite 2021-06-19 – 2021-06-19 Office de Tourisme 6 Rue Mercière

Cluny 71250

12 EUR Déambulation aux flambeaux dans la ville, et les parties accessibles la nuit de l’abbaye et de la grande église Cluny III, avec un personnage de l’histoire de Cluny faisant sa ronde comme milicien bourgeois. En costume ou armure d’époque, du Xe au XVIIIe siècle selon les rondes, il vous contera la grande et la petite Histoire, les événements, les anecdotes et les légendes, tout en vous montrant monuments et lieux.

Flambeaux fournis pour les Rondes de nuit (environs 1 pour 2).

Attention, annulation en cas de pluie, orage…

Réservation obligatoire au 06 78 97 28 40.

gerardthelier@orange.fr

Déambulation aux flambeaux dans la ville, et les parties accessibles la nuit de l’abbaye et de la grande église Cluny III, avec un personnage de l’histoire de Cluny faisant sa ronde comme milicien bourgeois. En costume ou armure d’époque, du Xe au XVIIIe siècle selon les rondes, il vous contera la grande et la petite Histoire, les événements, les anecdotes et les légendes, tout en vous montrant monuments et lieux.

Flambeaux fournis pour les Rondes de nuit (environs 1 pour 2).

Attention, annulation en cas de pluie, orage…

Réservation obligatoire au 06 78 97 28 40.

dernière mise à jour : 2021-06-09 par