Lafitole 65700 11 EUR Participez à la 7ème édition de la Ronde lafitolaise. 9h30 : Randonnée de 9.5km ou 12km

10h : Course de 12 km – Challenge de Bigorre

10h05 : Marche sportive de 9.5 km

11h30 : Course enfants. Réservation sur lesportif.com Certificat médical ou licence obligatoires pour la course et la marche.

Le retrait des dossards débute le matin de la course à partir de 7h30 sur le lieu de départ. +33 7 69 15 69 10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011500865198 LAFITOLE Complexe sportif Lafitole

