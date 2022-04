Ronde historique Ornans, 18 juin 2022, Ornans.

Ronde historique Centre aqualudique Nautiloue Allée de la tour de Peilz Ornans

2022-06-18 – 2022-06-19 Centre aqualudique Nautiloue Allée de la tour de Peilz

Ornans 25290

La 6ème Ronde Historique du Pays d’Ornans en démonstration FFVE est lancée !

Passage en nocturne le samedi.

68 km de démonstration.

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite.

Cette manifestation est réservée aux véhicules historiques de compétition de 30 ans et plus.

L’épreuve n’est pas chronométrée, elle sera sécurisée et encadré par des directeurs et commissaires expérimentés FFSA.

ls.competision@orange.fr http://www.ls-competision.org/

