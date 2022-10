Ronde du Veilleur de Nuit

2022-11-25 – 2022-11-25 Durant la période de l’Avent, le Veilleur de Nuit invite les visiteurs à le suivre dans les ruelles illuminées pour découvrir les trésors dont regorge la cité mais aussi l’histoire des veilleurs, du village et des traditions de Noël. Accompagné d’un accordéoniste, il propose une balade enchanteresse à un public invité à participer ! Attention : Animation uniquement réservée aux particuliers. Le Veilleur de Nuit invite les visiteurs à le suivre dans les ruelles illuminées pour découvrir les traditions de Noël et les trésors dont regorge la cité médiévale. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

