Ronde des vins et des saveurs Saint-Germain-de-la-Rivière, 6 novembre 2021, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Ronde des vins et des saveurs Maison du Pays Fronsadais 3 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

2021-11-06 – 2021-11-07 Maison du Pays Fronsadais 3 Avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Saint-Germain-de-la-Rivière

La 9ème édition la Ronde des Vins & des Saveurs, manifestation dédiée aux vins et aux produits de terroir, organisée par l’association Action Animation Culture accueillera une trentaine d’exposants.

Ce salon c’est la rencontre avec de nombreux amateurs, initiés ou connaisseurs, désireux de compléter ou diversifier leur cave et découvrir de nouvelles saveurs.

Venez découvrir les différents terroirs régionaux et venez écouter le discours passionné des exposants, et déguster leurs produits.

Amateurs, initiés ou connaisseurs, désireux de compléter leur cave et découvrir de nouvelles saveurs, venez nous rendre visite !

La 9ème édition la Ronde des Vins & des Saveurs, manifestation dédiée aux vins et aux produits de terroir, organisée par l’association Action Animation Culture accueillera une trentaine d’exposants.

Ce salon c’est la rencontre avec de nombreux amateurs, initiés ou connaisseurs, désireux de compléter ou diversifier leur cave et découvrir de nouvelles saveurs.

Venez découvrir les différents terroirs régionaux et venez écouter le discours passionné des exposants, et déguster leurs produits.

Amateurs, initiés ou connaisseurs, désireux de compléter leur cave et découvrir de nouvelles saveurs, venez nous rendre visite !

La 9ème édition la Ronde des Vins & des Saveurs, manifestation dédiée aux vins et aux produits de terroir, organisée par l’association Action Animation Culture accueillera une trentaine d’exposants.

Ce salon c’est la rencontre avec de nombreux amateurs, initiés ou connaisseurs, désireux de compléter ou diversifier leur cave et découvrir de nouvelles saveurs.

Venez découvrir les différents terroirs régionaux et venez écouter le discours passionné des exposants, et déguster leurs produits.

Amateurs, initiés ou connaisseurs, désireux de compléter leur cave et découvrir de nouvelles saveurs, venez nous rendre visite !

action animation culture

Maison du Pays Fronsadais 3 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

dernière mise à jour : 2021-10-28 par OT du Fronsadais