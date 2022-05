RONDE DES VERGERS Watronville Watronville Catégories d’évènement: Meuse

Watronville Meuse Watronville Avec la Ronde des Vergers, venez découvrir les Côtes de Meuse avec des parcours de marche (3 circuits) et VTT (4 circuits).

Ravitaillement sur tous les parcours.

A l’arrivé buvette et restauration. contacts@larondedesvergers.fr +33 3 29 88 31 86 http://www.larondedesvergers.fr/ Watronville

