Ronde des Thermes Parc thermal Pougues-les-Eaux, dimanche 2 juin 2024.

Le Rotary Club Nevers Confluences organise la « Ronde des Thermes » le dimanche 2 juin.

Il s’agit d’un rallye touristique de voitures anciennes, à parcours imposé sur road book se déroulant sur la voie publique.

Passionnés de vieilles voitures, que vous soyez dans un club ou non, de la Nièvre ou non, nous vous attendons qui vous fera sillonner les routes de notre belle Nièvre en faisant escale dans ses villes thermales.

Départ à 9h de Pougues-les-Eaux après les vérification d’usage et une petite collation d’accueil.

Cette ronde des thermes empruntera les routes du département de le Nièvre en passant par Lormes (pause déjeuner) et Saint-Honoré-les-Bains (collation) avant de revenir au parc thermal de Pougues-Les-Eaux pour l’annonce des résultats, la remise des prix et un verre de l’amitié.

Ouvert à tous voitures entre le 1er janvier 1914 et le 31 décembre 1980 et certaines voitures d’exceptions sur accord du comité d’organisation.

Nombre de places limitées.

Les inscriptions sont ouvertes!

Renseignements: rotaryneversconfluences@gmail.com ou messenger sur Facebook.

Inscriptions (avant le 31 mars) 90€ par équipage (soit 2 personnes).

Les bénéfices de cette manifestation sont destinés à financer les actions du Rotary Club Nevers Confluences. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:00:00

fin : 2024-06-02 20:00:00

Parc thermal Avenue Conti

Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté rotaryneversconfluences@gmail.com

