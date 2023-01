Ronde des histoires multilingue Bibliothèque Fessart Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ronde des histoires multilingue Bibliothèque Fessart, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 10h00 à 10h30

Le samedi 21 janvier 2023

de 10h00 à 10h30

. gratuit Merci de vous inscrire à une seule des deux dates, en précisant le prénom et l’âge de votre enfant Des histoires et des comptines en plusieurs langues pour les 0-3 ans. Dans le cadre du mois du livre et de la petite enfance du 19e arrondissement, des bibliothécaires et des lectrices proposent des histoires et comptines en différentes langues. Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : 01 42 08 49 15 bibliotheque.fessart@paris.fr

Bibliothèque Fessart

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Fessart Adresse 6 rue Fessart Ville Paris lieuville Bibliothèque Fessart Paris Departement Paris

Bibliothèque Fessart Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ronde des histoires multilingue Bibliothèque Fessart 2023-01-21 was last modified: by Ronde des histoires multilingue Bibliothèque Fessart Bibliothèque Fessart 21 janvier 2023 Bibliothèque Fessart Paris Paris

Paris Paris