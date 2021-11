Paris Bibliothèque Fessart île de France, Paris Ronde des histoires Bibliothèque Fessart Paris Catégories d’évènement: île de France

Ronde des histoires Bibliothèque Fessart, 20 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 20 novembre 2021

de 10h à 10h30

Le samedi 27 novembre 2021

de 10h à 10h30

gratuit

Samedis 20 et 27 novembre à 10h Pour les tout petits de 1 à 3 ans et leurs parents Histoires, comptines et jeux de doigts. Attention : en raison du nombre important de demandes, les inscriptions ouvrent 15 jours avant la séance Spectacles -> Jeune public Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart Paris 75019

11 : Jourdain (144m) 7bis : Botzaris (344m)

Contact : bibliothèque Fessart 0142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequefessart 0142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr Spectacles -> Jeune public Bibliothèques;En famille;Enfants

