Ronde des Fèdas L’Hospitalet-du-Larzac, 28 août 2022, L'Hospitalet-du-Larzac.

Ronde des Fèdas 3 la placette L’Hospitalet-du-Larzac

2022-08-28 – 2022-08-28

3 la placette 12230 L’Hospitalet-du-Larzac

09h00: départ de la randonnée.

10h00 « bêlantes »: départ de la course nature de 13 km.

Inscriptions sur place (certificat médical ou licence FFA + casque pour les VTTistes) Repas après la course à base de grillades de brebis et d’autres.

Course pédestre d’environ 12.3 km en individuel ou par équipe de deux et randonnée

09h00: départ de la randonnée.

10h00 « bêlantes »: départ de la course nature de 13 km.

Inscriptions sur place (certificat médical ou licence FFA + casque pour les VTTistes) Repas après la course à base de grillades de brebis et d’autres.

Midi-Libre Millau

3 la placette L’Hospitalet-du-Larzac

dernière mise à jour : 2021-11-25 par