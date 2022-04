Ronde des Crêtes Sizun Sizun Catégories d’évènement: Finistère

Sizun

Ronde des Crêtes Sizun, 5 juin 2022, Sizun. Ronde des Crêtes Stade de foot Le Gollen Sizun

2022-06-05 – 2022-06-05 Stade de foot Le Gollen

Sizun Finistère VTT et Marche. – VTT : 25 – 35 – 45 – 55 km

– Marche : 11 km Ravitaillements sur les parcours. Casse-croûte à l’arrivée + lavage VTT. Départ stade de foot. jpboucher@laposte.net VTT et Marche. – VTT : 25 – 35 – 45 – 55 km

– Marche : 11 km Ravitaillements sur les parcours. Casse-croûte à l’arrivée + lavage VTT. Départ stade de foot. Stade de foot Le Gollen Sizun

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Sizun Autres Lieu Sizun Adresse Stade de foot Le Gollen Ville Sizun lieuville Stade de foot Le Gollen Sizun Departement Finistère

Sizun Sizun Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sizun/

Ronde des Crêtes Sizun 2022-06-05 was last modified: by Ronde des Crêtes Sizun Sizun 5 juin 2022 finistère Sizun

Sizun Finistère