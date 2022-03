Ronde des arts Ados Aire-sur-l’Adour, 25 avril 2022, Aire-sur-l'Adour.

Ronde des arts Ados Rue des Maraîchers Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour

2022-04-25 14:30:00 – 2022-04-28 18:30:00 Rue des Maraîchers Chapiteau de l’AFCA

Aire-sur-l’Adour Landes

EUR 16 De l’Impro, de la Danse et du Cirque, What else ?

Essayez vous à l’improvisation, à la danse et aux arts du cirque pendant 4h par jour pour la première semaine des vacances. De 14h30 à 18h30 à l’AFCA dans son chapiteau CHAUFFE

Pas besoin de savoir faire pour essayer alors laissez vous tenter.

+33 5 58 71 66 94

AFCA

