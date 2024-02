Ronde des 7clochers Chinon, dimanche 10 mars 2024.

Ronde des 7clochers Chinon Indre-et-Loire

Dimanche

Randonnée organisée par les Cyclos-Randonneurs Chinonais sous l’égide de la Fédération Française de CycloTourisme

VTT 4 distances 29km, 39kml, 49km et 659km

MARCHE 2 distances 12km et 16km

Début : 2024-03-10 07:30:00

fin : 2024-03-10 09:30:00

52 Rue Descartes

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire president@cyclos-randonneurs-chinonais.org

