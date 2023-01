Ronde de Saint-Laurent Saint-Laurent Saint-Laurent Saint-Laurent Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Laurent

Ronde de Saint-Laurent Saint-Laurent, 29 janvier 2023, Saint-Laurent Saint-Laurent. Ronde de Saint-Laurent Saint-Laurent Cher

2023-01-29 06:30:00 – 2023-01-29 Saint-Laurent

Cher Saint-Laurent 2.5 EUR 2.5 4.5 Randonnée pédestre organisée par le groupe Barracudas et la mairie. Départ entre 6h30 et 9h. Barracudas

Saint-Laurent

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Laurent Autres Lieu Saint-Laurent Adresse Saint-Laurent Cher Ville Saint-Laurent Saint-Laurent lieuville Saint-Laurent Departement Cher

Saint-Laurent Saint-Laurent Saint-Laurent Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-saint-laurent/

Ronde de Saint-Laurent Saint-Laurent 2023-01-29 was last modified: by Ronde de Saint-Laurent Saint-Laurent Saint-Laurent 29 janvier 2023 cher saint laurent Saint-Laurent, Cher

Saint-Laurent Saint-Laurent Cher