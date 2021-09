Ronde de Nuit : Cluny, une longue lutte pour le Patrimoine Cluny, 18 septembre 2021, Cluny.

Ronde de Nuit : Cluny, une longue lutte pour le Patrimoine 2021-09-18 21:00:00 – 2021-09-18 23:00:00 Office de Tourisme 6 rue Mercière

Cluny Saône-et-Loire

Ronde de nuit aux flambeaux menée par un personnage historique de Cluny en costume d’époque, qui commente

et développe le thème de la longue lutte pour le Patrimoine de la ville et de l’abbaye, et interagit avec le public.

gerardthelier@orange.fr

Ronde de nuit aux flambeaux menée par un personnage historique de Cluny en costume d’époque, qui commente

et développe le thème de la longue lutte pour le Patrimoine de la ville et de l’abbaye, et interagit avec le public.

dernière mise à jour : 2021-09-13 par