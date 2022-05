Ronde de la brebis

2022-06-05 – 2022-06-05 EUR 8h30/9h15 (dernier délai) inscriptions

2 circuits (12 km ou 16 km environ) autour de Réquista. Comme tous les ans, dégustation au départ, sur le parcours et à l’arrivée.

Départ de la salle de spectacles place François Fabié à Réquista.

Tarif 8€/pers. Entre amis, en club, en famille… nous serons heureux de vous accueillir à Réquista pour la 20ème Ronde de la Brebis. 8h30/9h15 (dernier délai) inscriptions

Tarif 8€/pers.

