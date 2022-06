Ronde de Kérity Paimpol, 15 août 2022, Paimpol.

Ronde de Kérity Stade de Kérity Rue de Cruckin Paimpol

2022-08-15 – 2022-08-15 Stade de Kérity Rue de Cruckin

Paimpol 22500

Journée de course à pied sur route et chemins le long de la baie de Poulafret à proximité immédiate de l’Abbaye de Beauport à Paimpol. Rando, courses jeunes, courses adultes dont 10km qualificatif Championnat de France et semi-marathon. Restauration sur place.

contact@rondekerity.fr +33 6 88 48 21 31 http://www.rondekerity.fr/

Stade de Kérity Rue de Cruckin Paimpol

