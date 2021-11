Ronde contée des sapins de Noël Obernai, 8 décembre 2021, Obernai.

Ronde contée des sapins de Noël Obernai

2021-12-08 – 2021-12-08

Obernai Bas-Rhin

EUR Petits et grands, venez écouter les histoires que nous murmurent les sapins joliment décorés et ravis d’être au Pays des Hommes au temps de Noël.

Animation déambulatoire à travers les ruelles et placettes d’Obernai, pour les enfants dès 4 ans.

Le conteur Etienne Brandt vous emmène à travers les ruelles et placettes d’Obernai, écouter les histoires que nous murmurent les sapins joliment décorés au temps de Noël.

Petits et grands, venez écouter les histoires que nous murmurent les sapins joliment décorés et ravis d’être au Pays des Hommes au temps de Noël.

Animation déambulatoire à travers les ruelles et placettes d’Obernai, pour les enfants dès 4 ans.

Obernai

dernière mise à jour : 2021-11-19 par