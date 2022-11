Apéro CM #4 rondavelle L’uni vert, La saline, 23 novembre 2022, La Saline.

Apéro CM #4 Mercredi 23 novembre, 19h30 rondavelle L’uni vert, La saline

entrée libre, chacun paie ses consos

Dernier apéro CM de l’année

rondavelle L'uni vert, La saline 97434 la saline La Saline 97422 La Réunion

Le nouveau RDV à ne pas manquer sur l’île pour réseauter en toute bienveillance entre LinkedIniens et LinkedIniennes péi

Et certainement la dernière édition de l’année (fréquence tous les 2 mois) car vers le 21/12 beaucoup seront occupés à courir pour organiser leurs fêtes

On prend les mêmes et on recommence : le nord et le sud se rejoingnent à nouveau à la rondavelle L’Uni Vert à la saline

? en mode apéro ou dîner ? selon les envies,

? thème Noël soyons fous (pas de pull, l’été a commencé ? mais pourquoi t-shirt ou dresscode rouge ou blanc ? ça fera une chouette photo)

? Rien à vendre/promouvoir

? On fait connaissance, on partage anecdotes, blagues et/ou points de vue

Ouvert à tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux dans leur business, communication, études…

En tout cas toujours un bon moment ! aperocm4noel



