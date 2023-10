M’TORO CHAMOU à Saint-Leu (974) La Réunion Rondavelle chez Tiroule Saint-Leu, 16 juin 2019, Saint-Leu.

Un style inclassable, qu’il définit par de l’Afro M’Godro Rock. L’écouter est une chose mais vivre son concert en est une autre, c’est sur scène que tout explose, on le retrouve avec ses musiciens réunionnais pour un groove puissant aux épices de l’océan indien. Ce qui est sûr, c’est que sa voix intense et habitée ainsi que son jeu de guitare, ne vous laisseront pas indifférent.

Originaire de Mayotte, M’Toro Chamou, mélange les vibrations transcendantes des rythmes traditionnels de son île, tel que le M’Godro, le Shigoma ou encore le Chengué avec des sonorités occidentales blues-rock.

Il nous présente son nouvel album « Sika Mila », qui signifie « préserve ta culture » (sortie le 26 avril 2019). Un opus qui met en valeur la culture mahoraise, dans une île en pleine mutation, puisque devenue 101e département français en 2011. Il lui apparaît comme une nécessité de valoriser sa culture, ses racines, son identité, qui ne doivent, selon lui, pas s’effacer au détriment d’une culture qui n’est pas la sienne, sous peine de se perdre. Un 10 titres où les percussions traditionnelles de Mayotte, telles que les taris et le n’goma côtoient les guitares électriques, le banjo et l’harmonica. Un album aux arrangements pointus et aux mélodies entêtantes, un pur bijou, un voyage qui vous emmène des iles de l’archipel des Comores au Mississipi.

Rondavelle chez Tiroule 4, rue de la compagnie des Indes 97436 St Leu Saint-Leu 97436 La Réunion

2019-06-16T17:00:00+02:00 – 2019-06-16T20:30:00+02:00

M’Godro M’Toro CHAMOU