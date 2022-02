Rond Rond Espace Loisirs et culture Congrier Catégories d’évènement: Congrier

Dans ce spectacle sensoriel et contemplatif, la compagnie Piment, Langue d’Oiseau nous invite à nous émerveiller devant la perfection du rond. Il s’affiche alors sous toutes ses formes. Avec tendresse et bienveillance, les deux comédiennes amènent progressivement petits et grands spectateurs à s’interroger sur cette forme douce et rassurante. Si le rond est un petit cocon, il partage toutefois notre univers avec d’autres matières, parfois plus rugueuses et plus piquantes. Objet de rêverie pour les petits, plus philosophique pour les grands, ce spectacle est à vivre comme une pause contemplative et méditative autour du rond et ce qu’il inspire à chacun. Conception et mise en scène : Marie Gaultier Jeu : Marie Gaultier et Christine Lhôte

Tarif unique : 2,50 €

Au commencement était le rond, forme réconfortante ou métaphore de notre petit monde et de son éternel recommencement. Espace Loisirs et culture Congrier Congrier Mayenne

