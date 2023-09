Cérémonie de commémoration du 11 septembre 1973 Rond-point Salvador Allende Ramonville-Saint-Agne, 11 septembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Cérémonie de commémoration du 11 septembre 1973 Lundi 11 septembre, 16h30 Rond-point Salvador Allende

Chaque année, les Chilien·nes et leurs ami·es de par le monde rendent hommage aux victimes du coup d’État qui, le 11 septembre 1973, a renversé le gouvernement d’unité populaire démocratiquement élu et provoqué la mort du président Salvador Allende et de graves violations des droits humains et des libertés publiques.

Au programme, une mobilisation de l’association Chili, culture et solidarité pour partager des chants d’hommage et une plantation d’arbre par la mairie de Ramonville.

Un apéritif sera proposé à cette occasion.

Rond-point Salvador Allende, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Haute-Garonne, Occitanie

2023-09-11T16:30:00+02:00 – 2023-09-11T18:00:00+02:00

