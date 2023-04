Marché du quartier St Christophe de Chalais Rond point quartier Saint-Christophe Chalais Catégories d’Évènement: Chalais

Marché du quartier St Christophe de Chalais Rond point quartier Saint-Christophe, 1 janvier 2023, Chalais. Tous les jeudis matins au rond point de St-Christophe se tient un petit marché d’approvisionnement..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Rond point quartier Saint-Christophe

Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday morning at the St-Christophe roundabout, a small supply market is held. Todos los jueves por la mañana, en la rotonda de St-Christophe, se celebra un pequeño mercado de abastos. Jeden Donnerstagmorgen findet im Kreisverkehr von St-Christophe ein kleiner Versorgungsmarkt statt. Mise à jour le 2022-02-11 par Office de tourisme du Sud-Charente

