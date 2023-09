VOLLEY-BALL – BEZIERS ANGELS/LEVALLOIS PARIS Rond point Mireille-Bessière Béziers, 18 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Pour le Championnat de France Ligue A féminine, Béziers Angels reçoit Levallois Paris. Venez nombreux pour les soutenir!.

2023-11-18 20:00:00

Rond point Mireille-Bessière

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Béziers Angels host Levallois Paris in the French Ligue A Women’s Championship. Come and support them!

El Béziers Angels recibe al Levallois Paris en la Ligue A femenina francesa. ¡Venga a apoyarlas!

In der französischen Meisterschaft der Liga A für Frauen empfängt Béziers Angels Levallois Paris. Kommen Sie zahlreich, um sie zu unterstützen!

Mise à jour le 2023-09-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE