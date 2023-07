Rallye photos dans le quartier de l’Aéroport Rond-point Guynemer Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Rallye photos dans le quartier de l’Aéroport Rond-point Guynemer Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Rallye photos dans le quartier de l’Aéroport 16 et 17 septembre Rond-point Guynemer Le comité de quartier de l’Aéroport, en partenariat avec les archives municipales et communautaires de Bourges ainsi que la Ville d’art et d’histoire, vous invitent à la découverte de leur quartier. Un rallye photos en autonomie vous racontera les principales transformations qu’a connu ce secteur, depuis sa création au début du XXe siècle. Rond-point Guynemer rond-point Guynemer 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Le quartier de l’Aéroport s’est développé dans les années 1930 autour des usines d’aéronautique et a vu pousser une cité-jardins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Archives départementales du Cher

