Grande Foire Agricole Rond point Gaillan-en-Médoc, 12 août 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

Exposition de matériel, d’animaux

Stands de producteurs du Médoc (agriculture, viticulture)

Vide-greniers (+33 6 81 58 55 17 )

Buvette, Restauration sous chapiteau

Jeux pour enfants, promenade en poney

Samedi 12 :

Soirée champêtre

3 Concerts musicaux (solo, duo et quatuor)

Restauration sur place.

2023-08-12 fin : 2023-08-13 . EUR.

Rond point

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of equipment and animals

Stalls from Médoc producers (agriculture, winegrowing)

Garage sale (+33 6 81 58 55 17 )

Refreshment bar, Catering under marquee

Games for children, pony rides

Saturday 12th :

Country evening

3 musical concerts (solo, duo and quartet)

Catering on site

Exposición de material y animales

Puestos de productores del Médoc (agricultura, viticultura)

Venta de garaje (+33 6 81 58 55 17 )

Bar de refrescos, Catering bajo carpa

Juegos para niños, paseos en poni

Sábado 12 :

Velada campestre

3 conciertos musicales (solo, dúo y cuarteto)

Catering in situ

Ausstellung von Material, Tieren

Stände von Erzeugern aus dem Médoc (Landwirtschaft, Weinbau)

Flohmarkt (+33 6 81 58 55 17 )

Erfrischungsstände, Verpflegung im Festzelt

Spiele für Kinder, Ponyreiten

Samstag, 12 :

Abend auf dem Land

3 Musikalische Konzerte (Solo, Duo und Quartett)

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Médoc-Vignoble