Ramassage de déchets Rond point du cerf Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Ramassage de déchets Rond point du cerf, 18 mars 2023, Senlis. Ramassage de déchets Samedi 18 mars, 09h00 Rond point du cerf Entrée libre et gratuite Tous les participants sont invités à un ramassage dans chaque quartier de 9h à 11h, selon les circuits que vous trouverez sur le lien ci-dessous.

À partir de 11h un camion de la ville collecte les sacs de chaque quartier et les emmène au point central : extrémité du Cours Thoré-Montmorency, près du rond-point du Cerf, où ils formeront une pyramide.

Sur cette place un point d’accueil est installé jusqu’à 16h pour permettre à tous d’échanger sur le thème de l’évènement et de mieux comprendre la démarche de la Ville.

Retrouvez les points de rendez-vous par quartier : www.ville-senlis.fr/SVP Rond point du cerf Rond point du cerf 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « http://www.ville-senlis.fr/SVP »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:00:00+01:00

2023-03-18T09:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Rond point du cerf Adresse Rond point du cerf 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Rond point du cerf Senlis

Rond point du cerf Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Ramassage de déchets Rond point du cerf 2023-03-18 was last modified: by Ramassage de déchets Rond point du cerf Rond point du cerf 18 mars 2023 Rond point du cerf Senlis Senlis

Senlis Oise