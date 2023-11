LES MYSTERIEUSES CITES D’OR Rond Point du Carré d’AS Agde, 24 mars 2024, Agde.

Agde,Hérault

Spectacle musical d’après la série d’animation culte des années 80. Embarquez à bord du Grand Condor avec Esteban, Zia et Tao..

2024-03-24 17:00:00 fin : 2024-03-24 18:30:00. EUR.

Rond Point du Carré d’AS

Agde 34300 Hérault Occitanie



Musical based on the cult 80s animated series. Come aboard the Great Condor with Esteban, Zia and Tao.

Musical basado en la serie animada de culto de los 80. Sube a bordo del Gran Cóndor con Esteban, Zia y Tao.

Musikalische Show nach der Kult-Animationsserie aus den 80er Jahren. Gehen Sie mit Esteban, Zia und Tao an Bord des Großen Condors.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE