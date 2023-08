HUMOUR/DANSE SPECTACLE « COMPLETEMENT JETES » Rond Point du Carré d’AS Agde, 5 novembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Entre danse et comédie, un seul en scène qui déménage de Samuel Murez avec François Alu..

2023-11-05 17:00:00 fin : 2023-11-05 18:30:00. EUR.

Rond Point du Carré d’AS

Agde 34300 Hérault Occitanie



Between dance and comedy, a one-man show by Samuel Murez with François Alu.

Entre danza y comedia, espectáculo unipersonal de Samuel Murez con François Alu.

Zwischen Tanz und Komödie, ein Alleingang, der umzieht von Samuel Murez mit François Alu.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE