Conférence d’histoire de l’art : la photographie est-elle un art ? Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars, lundi 15 janvier 2024.

Conférence d’histoire de l’art : la photographie est-elle un art ? Salle de l’auditorium Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 18:30:00

fin : 2024-01-15 20:00:00

Martial Deflacieux vous propose de prolonger la découverte de l’histoire de la photographie avec comme fil rouge la question du statut de cet art longtemps considéré comme une simple technique documentaire.

Le Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc et l’école d’art plastiques de Thouars proposent un cycle de conférences à destination de tous les curieux et amateurs d’art. Une approche sensible et tout public pour (re)découvrir, comprendre et apprécier l’histoire de l’art. Pour ce nouveau rendez-vous, Martial Deflacieux vous propose de prolonger la découverte de l’histoire de la photographie avec comme fil rouge la question du statut de cet art longtemps considéré comme une simple technique documentaire.

Salle de l’auditorium Rond-Point du 19 Mars 1962

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine anne-marie.taudiere@ville-thouars.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par Maison du Thouarsais