Résistants de la première heure en Thouarsais
24 octobre 2023

Thouars,Deux-Sèvres

Dès les premiers temps de l’occupation, en Anjou et en Poitou, des femmes et des hommes font preuve d’ingéniosité et de courage pour s’opposer à l’occupant et au régime de Vichy. La défense des valeurs républicaines menée par les résistants constitue notre héritage et a forgé notre société..

2023-10-24

Rond Point du 19 mars 1962 Écuries du Château

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From the earliest days of the Occupation, men and women in Anjou and Poitou demonstrated their ingenuity and courage in opposing the occupying forces and the Vichy regime. The defense of republican values led by the Resistance constitutes our heritage and has forged our society.

Desde los primeros días de la Ocupación, los hombres y mujeres de Anjou y Poitou demostraron su ingenio y valentía para oponerse a las fuerzas de ocupación y al régimen de Vichy. La defensa de los valores republicanos por parte de los resistentes es nuestro patrimonio y ha forjado nuestra sociedad.

Seit den ersten Tagen der Besatzung haben Frauen und Männer in Anjou und Poitou Einfallsreichtum und Mut bewiesen, um sich den Besatzern und dem Vichy-Regime zu widersetzen. Die Verteidigung der republikanischen Werte durch die Widerstandskämpfer ist unser Erbe und hat unsere Gesellschaft geformt.

