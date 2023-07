Ouverture d’atelier Rond-point de Villeneuve Guérande, 15 juillet 2023, Guérande.

Ouverture d’atelier 15 – 30 juillet Rond-point de Villeneuve

Pascal Chôve, peintre et sculpteur, vous ouvre les portes de son atelier.

Rond-point de Villeneuve Grange du Château de Villeneuve 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T14:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

2023-07-30T14:00:00+02:00 – 2023-07-30T19:00:00+02:00

