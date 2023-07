Cirque Zavatta Douchet Rond-point de Villeneuve Guérande, 8 juillet 2023, Guérande.

Cette année, le Cirque Nicolas Zavatta Douchet fête sa 10e saison estivale à Guérande !

Lorsque l’imaginaire et le réel se rencontrent, cela donne « Osez’rêver ». Un titre prometteur pour une expérience incroyable et inoubliable qui vous transportera dans un univers fantastique rempli de surprises et de découvertes mêlant les plus grands classiques du cirque avec un monde de rêve et de légendes vivantes.

Au cours de cette expérience, vous plongerez dans le rêve d’une petite fille où vous pourrez y découvrir des jouets vivants en taille XXL, des grands félins, la tête dans les étoiles avec un grand et rare numéro de trapèze volant, comme sur un nuage avec du roller acrobatique, du tissu aérien tout droit tombé du ciel accompagné de sa magnifique licorne, une véritable légende vivante parmi d’autres, cracheur de feu et les grands amis des enfants, les clowns, et bien d’autres nombreuses surprises magiques.

La famille Douchet présente un spectacle agréable, de qualité sous son grand chapiteau, véritable zénith itinérant, dans la plus pure tradition du cirque. De nombreuses surprises qui vous feront voyager durant 2h de spectacles chaleureux et colorés !

Parking gratuit, accès PMR, toilettes sur place, restauration sur place

Rond-point de Villeneuve Route de La Baule 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 07 07 74 »}, {« type »: « email », « value »: « cirquedouchet.communication@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cirquezavattadouchet.sitew.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cirque-zavatta-douchet-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

2023-09-03T20:30:00+02:00 – 2023-09-03T22:30:00+02:00

