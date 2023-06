Objectif Nage Rond-Point de Saint-Brice Arès, 24 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

10 séances gratuites pour apprendre à être à l’aise dans l’eau proposées par le Département. Pour les 7-13 ans..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-31 . .

Rond-Point de Saint-Brice

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



10 free sessions to learn to be at ease in the water, offered by the Département. For 7-13 year-olds.

10 sesiones gratuitas para aprender a estar a gusto en el agua, organizadas por el Département. Para niños de 7 a 13 años.

10 kostenlose Sitzungen, um zu lernen, sich im Wasser wohlzufühlen, die vom Département angeboten werden. Für 7- bis 13-Jährige.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Arès