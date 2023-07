Médiathèque Musée Agora Rond-Point de l’Octroi Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

La Médiathèque Musée offre un espace accueillant, convivial équipé des dernières technologies numériques dédiées à la culture pour écouter et emprunter de la musique, regarder et emprunter des films et des DVD, lire (romans, BD, albums, presse, etc), assister à des projections, participer à des ateliers (écriture, dessin, etc), travailler seul ou à plusieurs, visiter des expositions.

Rond-Point de l’Octroi

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



The Museum Media Library offers a welcoming, friendly space equipped with the latest digital technologies dedicated to culture to listen to and borrow music, watch and borrow films and DVDs, read (novels, comics, albums, press, etc.), attend screenings, participate in workshops (writing, drawing, etc.), work alone or with others, visit exhibitions

La Mediateca del Museo ofrece un espacio acogedor y agradable, equipado con las últimas tecnologías digitales dedicadas a la cultura, para escuchar y tomar prestada música, ver y tomar prestadas películas y DVD, leer (novelas, cómics, álbumes, prensa, etc.), asistir a proyecciones, participar en talleres (escritura, dibujo, etc.), trabajar solo o en compañía, visitar exposiciones, etc

Die Mediathek Museum bietet einen einladenden, freundlichen Raum, der mit den neuesten digitalen Technologien ausgestattet ist, die der Kultur gewidmet sind, um Musik zu hören und auszuleihen, Filme und DVDs anzusehen und auszuleihen, zu lesen (Romane, Comics, Alben, Zeitungen usw.), an Filmvorführungen teilzunehmen, an Workshops teilzunehmen (Schreiben, Zeichnen usw.), allein oder zu mehreren zu arbeiten, Ausstellungen zu besuchen

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme