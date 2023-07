Atelier Terres d’artistes Rond Point de l’Octroi Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Modelage de la terre et céramique, création artistique et ludique où chacun exprime sa personnalité, cuisson raku conviviale en plein airvoyages culturels, expositions et participation à des activités culturellesSéances : le lundi de 17h30 à 20h (débutants) le mardi de 15h à 18h (personnes autonomes, accès libre pour les initiés afin de travailler sur des pièces plus complexes le samedi matin de 9h à 11h30 Montant de l’adhésion : 45€ / an.

Rond Point de l’Octroi

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Clay modeling and ceramics, artistic and playful creation where each person expresses his or her personality, friendly outdoor raku firing, cultural trips, exhibitions and participation in cultural activitiesSessions: Mondays from 5:30 to 8:00 pm (beginners) Tuesdays from 3:00 to 6:00 pm (autonomous people), free access for the initiated in order to work on more complex pieces on Saturdays mornings from 9:00 am to 11:30 am Membership fee: 45? / year

Modelado del barro y la cerámica, creación artística y lúdica donde cada uno expresa su personalidad, cocción de rakú convivial al aire libre, viajes culturales, exposiciones y participación en actividades culturalesSesiones: lunes de 17h30 a 20h00 (principiantes) martes de 15h00 a 18h00 (autónomos), acceso libre para los iniciados para trabajar piezas más complejas sábados por la mañana de 9h00 a 11h30 Importe de la afiliación: 45? / año

Modellieren von Ton und Keramik, künstlerisches und spielerisches Schaffen, bei dem jeder seine Persönlichkeit zum Ausdruck bringt, geselliges Raku-Brennen im FreienKulturelle Reisen, Ausstellungen und Teilnahme an kulturellen AktivitätenSitzungen: montags von 17.30 bis 20 Uhr (Anfänger) dienstags von 15 bis 18 Uhr (selbstständige Personen, freier Zugang für Fortgeschrittene, um an komplexeren Stücken zu arbeiten samstags morgens von 9 bis 11.30 Uhr Höhe der Mitgliedschaft: 45 ?

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme