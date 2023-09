EXPOSITION DE PEINTURES DE JEAN-MICHEL POVEDA Rond-Point de la Gloriette Saint-Martin-de-Londres, 1 septembre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

Les vignerons de la Gravette vous invitent à découvrir l’exposition de peinture de Jean-Michel Poveda durant les mois de septembre et d’octobre 2023..

2023-09-01 fin : 2023-10-31 . .

Rond-Point de la Gloriette

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



The Gravette winegrowers invite you to discover Jean-Michel Poveda’s painting exhibition during September and October 2023.

Los viticultores de Gravette le invitan a descubrir la exposición de pintura de Jean-Michel Poveda durante los meses de septiembre y octubre de 2023.

Die Winzer von La Gravette laden Sie ein, die Gemäldeausstellung von Jean-Michel Poveda während der Monate September und Oktober 2023 zu entdecken.

