DÉGUSTATION ACCORD METS-VINS Rond point de la Gloriette Saint-Martin-de-Londres, 15 juillet 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

Rendez-vous à la boutique de vente de Saint-Martin-de-Londres pour une dégustation « Accord mets-vins » de fromage de chèvre et de vins de la Gravette..

2023-07-15 11:00:00 fin : 2023-07-15 13:00:00. .

Rond point de la Gloriette

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Join us at the Saint-Martin-de-Londres sales boutique for a « food and wine pairing » tasting of goat’s cheese and Gravette wines.

Únase a nosotros en la tienda de Saint-Martin-de-Londres para una degustación de quesos de cabra y vinos de Gravette.

Treffen Sie sich im Verkaufsladen von Saint-Martin-de-Londres zu einer Verkostung « Accord mets-vins » von Ziegenkäse und Weinen aus der Gravette.

