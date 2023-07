PÊCHE EN FAMILLE Rond-Point de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon, 3 août 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Organisée par l’Amicale des Pêcheurs Anceniens. Gratuit. Tout public..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 12:00:00. .

Rond-Point de la Davrays Étang de la Davrays

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Organized by Amicale des Pêcheurs Anceniens. Free admission. Open to all.

Organizado por la Amicale des Pêcheurs Anceniens. Entrada gratuita. Abierto a todos.

Organisiert von der Amicale des Pêcheurs Anceniens. Kostenlos. Für jedes Publikum.

