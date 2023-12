UNE NUIT À L’OPÉRA Rond-Point Carré d’as Agde, 3 février 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 21:00:00

fin : 2024-02-03

Des chanteurs confirmés sur les grandes scènes nationales et internationales prêteront leurs voix et feront revivre les grandes pages de l’opéra romantique italien et français..

> Artistes :

> Valérie Blanvillain, direction musicale

> Valentine Lemercier, mezzo-soprano

> Jean-Michel Balester, baryton

> Mathieu Sempere, ténor.

> Ensemble vocal Allègre’Thau Choeur Universitaire Montpellier-Méditerranée.

À la croisée des XIXe et XXe siècles, dans la continuité de Donizetti, des compositeurs comme Puccini, Verdi et Bizet, ont su mettre en valeur la voix d’opéra en écrivant pour elle des pages inoubliables.

Nous vous proposons une soirée exceptionnelle et pleine d’émotions.

Sera à l’honneur la richesse des passions humaines mises en musique par ces compositeurs de génie du XIXe siècle, qui ont fait Le Grand Siècle de l’Opéra.

Sensualité, mysticisme, amour, patriotisme, rires et larmes seront au programme, incarnés dans les personnages éternels du répertoire lyrique et de l’univers de l’opéra romantique.

Vous entendrez des extraits de Traviata et du Trouvère de Verdi, des airs de La Bohème, de Tosca et de Turandot de Puccini, sans oublier nos compositeurs français avec Carmen de Bizet, Faust de Gounod et, bien sûr, des extraits d’opérettes d’Offenbach.

Pour vous charmer tout au long de la soirée, des chanteurs confirmés sur les grandes scènes nationales et internationales prêteront leurs voix et feront revivre les grandes pages de l’opéra romantique italien et français.

> Billetterie :

> BULLE D’ACCUEIL DU CAP D’AGDE

Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h30 – samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30)

(Espèces, chèques et CB)

Les Bureaux d’Informations Touristiques suivants :

> AGDE du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h30

Paiement Chèques et CB uniquement

> VIAS, PORTIRAGNES, PEZENAS

du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 16h30

(Espèces, chèques et CB)

> En ligne : reservation.capdagde.com

Rond-Point Carré d’as

Agde 34300 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE