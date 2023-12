GRAND CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE Rond-Point Carré d’as Agde, 19 janvier 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19

Concert pour les amoureux du classique avec au programme des oeuvres prestigieuses !.

Sous la direction artistique d’Alexandre Benderski,

Violons 1 :

> Alexandre Benderski,

> Katia Benderski

Violons 2 :

> Stéphanie Martin,

> Véronique Saucier

Violoncelles :

> Janice Renau,

> Ruben Friedman

Contrebasse :

> Nathanael Korinmam

Programme : Oeuvres de Bach / Vivaldi / Corelli / Albinoni / Mozart / Puccini

> Billetterie :

> BULLE D’ACCUEIL DU CAP D’AGDE

Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h30 – samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30)

(Espèces, chèques et CB)

Les Bureaux d’Informations Touristiques suivants :

> AGDE du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h30

Paiement Chèques et CB uniquement

> VIAS, PORTIRAGNES, PEZENAS

du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 16h30

(Espèces, chèques et CB)

> En ligne : reservation.capdagde.com

EUR.

Rond-Point Carré d’as

Agde 34300 Hérault Occitanie



