Rallye patrimoine : le quartier de l’Oasis Rond-point Albert Roussel Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Rallye patrimoine : le quartier de l’Oasis Rond-point Albert Roussel Royan, 15 octobre 2023, Royan. Rallye patrimoine : le quartier de l’Oasis Dimanche 15 octobre, 14h30 Rond-point Albert Roussel 5.50 € par équipe. Sur inscription. Tout public à partir de 6 ans. Équipe de 2 à 5 personnes. Rendez-vous sur le rond-point Albert Roussel, au croisement des avenues de la Grande Plage et des Primevères. Si vous souhaitez découvrir la ville autrement, ce rallye est fait pour vous. Dans cette nouvelle édition, le quartier de l’Oasis est à l’honneur !

En équipe, en famille ou entre amis, suivez les différentes étapes du parcours tout en résolvant les énigmes et les jeux d’observation qui vous seront proposés.

Soyez les premiers à réaliser le rallye dans le temps imparti, en comptabilisant le maximum de points, pour remporter de nombreux cadeaux !

Règlement complet sur royan.fr. Rond-point Albert Roussel 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00 ©A. Valli Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Rond-point Albert Roussel Adresse 17200 Royan Ville Royan Departement Charente-Maritime Lieu Ville Rond-point Albert Roussel Royan latitude longitude 45.624533;-1.028764

Rond-point Albert Roussel Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/