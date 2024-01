Kot Baïoun, histoires comme chat spectacle par la Compagnie La Futaie Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, samedi 27 janvier 2024.

Kot Baïoun, histoires comme chat

spectacle par la Compagnie La Futaie D’après « Le Chat qui s’en va tout seul » de Rudyard Kipling et les contes traditionnels russes. Samedi 27 janvier, 14h30 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Tarif unique 5€

« Kot Baïoun est le chat de Baba Yaga, mais pas seulement. C’est d’abord un personnage surnaturel qui a un double pouvoir. Il peut être maléfique, car en racontant des histoires captivantes, il sait endormir ses victimes afin de les dévorer. Mais si vous l’attrapez et le forcez à vous relater ses contes, ils peuvent au contraire vous guérir de vos maux, par la magie des mots. »

La Compagnie La Futaie vous invite, avec ce spectacle musical, à un voyage dépaysant et ensorcelant vers des contrées lointaines, tant dans l’espace que dans le temps. Le spectateur se retrouve dans une nature sauvage, celle des mythes slaves peuplés d’esprits parfois inquiétants, qui s’ouvre elle-même, par la voix du chat-sorcier, sur les premiers temps du monde. Le récit de Rudyard Kipling, enchâssé dans le duel de Kot Baïoun et d’Ivan, éclaire la relation des hommes aux félins, et, plus généralement, de l’animal humain à ses frères sauvages, ou domestiqués.

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France

