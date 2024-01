C@fé numérique – La médiathèque en ligne Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, samedi 27 janvier 2024.

C@fé numérique – La médiathèque en ligne On vous dit tout autour d’un café ! Samedi 27 janvier, 10h30 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Gratuit sur inscription

Début : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T11:30:00+01:00

Depuis quelques mois, la Médiathèque en ligne vous propose d’accéder à de la presse, de la formation et à des vidéos à la demande.

On vous explique tout ce que vous pouvez y trouver et comment l’utiliser.

Des tablettes seront mises à disposition pour une pratique et un apprentissage ludique.

N’hésitez pas !

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France

numérique video