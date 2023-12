Nuits de la lecture 2024 – POTOFO, le jeu de cartes sur l’impact des aliments sur notre corps Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Fin : 2024-01-19T17:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:30:00+01:00 Au travers d’un jeu de cartes amusant, partons à la découverte des aliments ultra-transformés :

Qui sont-ils ?

Où sont-ils ?

Comment les reconnaître ?

Au travers d'un jeu de cartes amusant, partons à la découverte des aliments ultra-transformés :

Qui sont-ils ?

Où sont-ils ?

Comment les reconnaître ?

Sont-ils bons pour notre santé ? Une compréhension ludique et simple de l'impact de nos aliments sur notre corps. Avec Alicia Lourdel – Coach en nutrition et aromatologie

Nuits de la lecture 2024 – POTOFO, le jeu de cartes sur l'impact des aliments sur notre corps
Vendredi 19 janvier 2024, 17h00
Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source
293 Rue de Lille, 59223 Roncq
Gratuit – Inscription à l'accueil de la Source

