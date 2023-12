Bourse aux collectionneurs – Roncq Toutes Collections Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Fin : 2024-01-14T08:30:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00 L’association Roncq Toutes Collections organise son grand rendez-vous de début d’année :

la bourse aux collectionneurs, qui attire une cinquantaine d’exposants, professionnels et particuliers en provenance de différentes régions (Nord, Picardie…), de Belgique ou d’ailleurs. Monnaies, figurines, voitures miniatures, soldats de plomb, photos, timbres, cartes postales anciennes, journaux aux pages racornies, livres en tous genres, disques vinyles,

tous ces précieux objets sans aucune frontière seront à portée de main pour être négociés à la vente ou à l'échange. Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq

