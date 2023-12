RDV Cinéma – Nom nom est personne Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Fin : 2024-01-11T20:00:00+01:00 – 2024-01-11T22:30:00+01:00 de Tonino Valerii (Italie, France, Allemagne, 1973, 1h56, vostf – version restaurée)

avec Terence Hill, Henry Fonda, Jean Martin, Antonio Palombi, Geoffrey Lewis A la fin de la conquête de l’Ouest, le héros vieillissant Jack Beauregard souhaite quitter les Etats-Unis pour partir en Europe.

de Tonino Valerii (Italie, France, Allemagne, 1973, 1h56, vostf – version restaurée)

avec Terence Hill, Henry Fonda, Jean Martin, Antonio Palombi, Geoffrey Lewis A la fin de la conquête de l'Ouest, le héros vieillissant Jack Beauregard souhaite quitter les Etats-Unis pour partir en Europe.

C'est sans compter sur la malice d'un jeune admirateur qui va s'obstiner à lui faire réaliser un dernier exploit : affronter la horde sauvage. Intervenant : Marc Olry (Lost Films), distributeur du film

Jeudi 11 janvier 2024, 20h00
Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source
293 Rue de Lille, 59223 Roncq
4€ – Tarif unique

