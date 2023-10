Les nuits des bibliothèques – Tricots de bonhommes Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Roncq Les nuits des bibliothèques – Tricots de bonhommes Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, 14 octobre 2023, Roncq. Les nuits des bibliothèques – Tricots de bonhommes Samedi 14 octobre, 14h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Entrée libre Un temps d’échange et de partage et d’un soupçon de savoir-faire avec le gang des tricoteuses de La Source ! Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

