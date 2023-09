Festival du 1er roman de Chambéry – rencontre avec 2 autrices Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, 14 octobre 2023, Roncq.

En invitant des lauréats, la bibliothèque a pour but de favoriser la découverte de nouveaux talents littéraires.

Cette année, le centre culturel de Roncq a la chance de pouvoir vous proposer une rencontre avec trois auteures lauréates du Festival ainsi qu’une jeune autrice tournaisienne, au premier roman remarqué.

Toutes nous parleront de leur premier roman, sous la houlette de Marie-Joëlle Pollet.

Sophie Vandeveugle, 24 ans, est étudiante en Lettres et Littérature à l’Université de Lille. Son premier roman, « Feu le vieux monde », décrit une guerre contre les grand feux, conséquences catastrophiques du dérèglement climatique. La jeune Tournaisienne met ainsi sa littérature au service d’un sujet qui lui tient à cœur, afin d’ouvrir les consciences.

Archiviste et documentaliste, Do Lévy Dewind est bruxelloise. Son premier roman, « Amarres », conte la vie d’Helmut, marin-pêcheur habitant au bord de la mer du Nord et amoureux d’une femme à la chevelure rousse. Il s’agit d’un texte dense et fort, au rythme volontiers syncopé, comme des coups portés aux émotions.

