Les nuits des bibliothèques – Ateliers créatifs Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Roncq Les nuits des bibliothèques – Ateliers créatifs Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, 14 octobre 2023, Roncq. Les nuits des bibliothèques – Ateliers créatifs Samedi 14 octobre, 10h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Gratuit – sur inscription Création d’un sac de sport Venez décorer votre joli sac de sport en tissu afin d’y glisser votre tenue de sport ou vos baskets ! 10h – 11h : Atelier « Sac de sport de toutes les couleurs !» pour les petits – (4/6 ans) – sur inscription 10h – 11h : Atelier « Sac de sport de toutes les couleurs !» pour les grands – (7/10 ans) – sur inscription Création d’une torche Olympique Symbole des jeux, créez votre torche et réchauffez l’ambiance ! 11h – 12h : Atelier « Torche Olympique » pour les petits – (4/6 ans) – sur inscription 11h – 12h : Atelier « Torche Olympique » pour les grands – (7/10 ans) – sur inscription Création de pompons colorés Encouragez votre équipe favorite avec des pompons colorés ! 14h – 15h : Atelier « Pompons colorés » pour les petits – (4/6 ans) – sur inscription 14h – 15h : Atelier « Pompons colorés » pour les grands – (7/10 ans) – sur inscription Création d’une médaille en métal repoussé Créez votre médaille personnalisée…même les derniers seront récompensés ! 15h – 16h : Activité manuelle « Médaille des gagnants » – (4/6 ans) – sur inscription 15h – 16h : Activité manuelle « « Médaille des gagnants » – (7/10 ans) – sur inscription Création d’un fanion Portez haut les couleurs de votre équipe en créant un fanion à agiter 16h – 17h : Activité manuelle « Fanion de notre équipe ! » – (4/6 ans) – sur inscription 16h – 17h : Activité manuelle « Fanion de notre équipe !! » – (7/10 ans) – sur inscription Création d’une main de Géant Au stade ou devant la télévision, encouragez vos sportifs préférés avec une main surdimensionnée ! 17h – 18h : Activité manuelle « Encourage ton équipe » – (4/6 ans) – sur inscription 17h – 18h : Activité manuelle « Encourage ton équipe » – (7/10 ans) – sur inscription Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/AGENDA/635/nuit-des-bibliotheques-edition-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00 ateliers activitésmanuelles Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roncq Autres Lieu Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Adresse 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Ville Roncq Departement Nord Age min 4 Age max 10 Lieu Ville Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq latitude longitude 50.745218;3.115476

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncq/